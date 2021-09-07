Красногорск, 7 сентября, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Автомобилестроительная компания «Группа ГАЗ» в Подмосковье в рамках международной выставки Comtrans 2021 представила городской автобус «Валдай City». Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Gazgroup.ru «Валдай City»

«Валдай City» адаптирован для перевозки маломобильных пассажиров. Автомобиль имеет низкий уровень пола, широкую двойную дверь, а также систему очистки воздуха и санитайзеры.

По своей сути новинка является развитием версии автобуса «ГАЗель City», который вышел на рынок летом прошлого года. По сравнению с «ГАЗель City» новый автобус имеет большую пассажировместимость: он рассчитан на перевозку 32 пассажиров.

Радиус разворота нового автобуса равен 7,1 м, что обеспечивают ему хорошую маневренность. В движение «Валдай City» приводит дизельный мотор Cummins максимальной производительностью 149 «лошадей». Тормозная система автобуса включает в себя дисковые механизмы, антиблокировочную систему (ABS) и противобуксовочную систему (ASR).

Ранее «Группа ГАЗ» представила в рамках международной выставки Comtrans 2021 две версии электробусов на водородных топливных элементах (водоробусы). Водоробус CITYMAX Hydrogen рассчитан на перевозку 85 человек, а водоробус «ГАЗель City» предназначен для перевозки 22 пассажиров.

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