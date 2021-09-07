Ташкент, , 10:12 — REGNUM В Узбекистане выпускают лекарства более 3 тысяч наименований, в основном это однокомпонентные, простые препараты. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана по итогам совещания под председательством главы государства Шавкатата Мирзиёева.

Шавкат Мирзиёев Иван Шилов © ИА REGNUM

«В связи с этим президент подчеркнул важность организации производства инновационных биотехнологических препаратов: онкологических, гормональных, препаратов крови, вакцин», — говорится в сообщении.

Отмечена важность стимулированию выпуска отечественной фармацевтической продукции через государственные закупки в системе здравоохранения, упрощения сертификации продукции, произведенной в соответствии с международными стандартами.

«Президентом даны поручения по развитию сотрудничества между научными учреждениями и промышленными предприятиями, подготовке квалифицированных специалистов», — сообщает пресс-служба.