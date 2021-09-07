Петропавловск-Камчатский, 7 сентября, 2021, 10:11 — ИА Регнум. На Камчатке на восточном побережье с 11 сентября завершается промысел лосося. Исключением составляет Мильковский район и речные участки для любительского лова в Усть-Камчатском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября в краевом правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Лосось

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За время путины на восточном побережье Камчатки предприятия выловили 224 тыс. тонн лососей. В ходе традиционного рыболовства добыто 5 тыс. тонн рыбы.

Закрытие промысла связанно с тем, что заход лососей на нерест практически завершился.

«Всё ещё разрешена любительская рыбалка удебными орудиями лова по всей территории восточного побережья. Кроме того, промысел будет закрыт в районе реки Голыгина с 9 сентября. По данным отраслевой науки, там наблюдаются низкие заходы лососей на нерест», — пояснил референт министерства рыбного хозяйства Павел Буряк.

На западном побережье Камчатки промысел лососей ещё продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках VI Восточного экономического форума 3 сентября во Владивостоке подписано соглашение об инвестировании 52 млрд рублей в комплексное развитие рыбной логистики в России. На заключении договорённости присутствовал президент РФ Владимир Путин.