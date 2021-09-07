Баку, 7 сентября, 2021, 10:11 — ИА Регнум. Воинские подразделения Азербайджана и Турции 6 сентября начали совместные учения в Лачинском районе, который перешёл под контроль Баку в ходе войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

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«Особое внимание уделено повышению навыков использования современной боевой техники и других военных средств в условиях сложного рельефа местности», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в ходе манёвров подразделения двух стран отработают слаженность действий при проведении совместных операций. Эта задача названа основной для учений.

Напомним, в сентябре 2020 Баку объявил, что в Нагорном Карабахе проводится «контрнаступательная операция» в ответ на обстрелы азербайджанских сёл, которые якобы проводила армянская сторона. Бои прекратились после того, как в ноябре того же года между главами России, Армении и Азербайджана Владимира Путина, Никола Пашиняна и Ильхама Алиева было заключено соглашение о прекращении огня.