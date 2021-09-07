Большой Камень, Приморский край, 7 сентября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. В Большом Камне в Приморье планируют начать строительство поликлиники для взрослого населения, сообщили 7 сентября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Rosminzdrav.ru В поликлинике

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«За последнее время в городе сделано немало — отремонтировали и построили новую дорогу, мост, детскую поликлинику, достраивается школа, решаются вопросы жилищного строительства. Перед нами стоят задачи по дальнейшему развитию инфраструктуры Большого Камня», — сказал на встрече с трудовым коллективом судостроительного комплекса «Звезда» губернатор Олег Кожемяко.

Приморский глава особо остановился на теме здравоохранения — жителей интересовало развитие акушерской помощи.

Губернатор заявил, что медобслуживанием города занимается Федеральное медико-биологическое агентство и краевым властям «сложно вмешиваться в эти процессы».

«Мы понимаем необходимость развития медицины в Большом Камне. Город растёт, увеличивается население и без качественного здравоохранения не обойтись. Поэтому принято решение построить поликлинику для взрослых», — сообщил Кожемяко и добавил, что в здесь появится и стационар с родильным отделением.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке после ремонта открылся Центр восстановительной медицины и реабилитации, который ежегодно принимает более 1,5 тыс. детей не только из края, но и из других регионов Дальнего Востока.