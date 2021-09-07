Пермь, 7 сентября, 2021, 10:10 — ИА Регнум. В Пермском крае создали Единый центр диспетчеризации службы скорой помощи (ЕЦД). Он работает на базе Пермского краевого территориального центра медицины катастроф, сообщает региональный минздрав.

Pixabay.com Машина скорой медицинской помощи

Заместитель директора краевого центра медицины катастроф Ирина Злобина отметила, что создание централизованной службы преследует цель сделать скорую помощь доступнее и оперативное. Управление ресурсами службы медицины катастроф, скорой медицинской помощи и отделения экстренной консультативной медицинской помощи на всех этапах ее оказания теперь проходит централизовано. Все машины скорой помощи оснащены передатчиками ГЛОНАСС, а перемещение всех 237 медбригад теперь находится на постоянном контроле. Единый диспетчерский центр работает круглосуточно.

«Значение этого подразделения сейчас, когда нагрузка на службу скорой помощи многократно возросла, невозможно переоценить», — подчеркнула Злобина.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин из-за роста вызовов скорой помощи в период второй волны COVID-19 поручил изменить маршрутизацию пациентов с симптомами ОРВИ. Он отметил, что от оперативности прибытия врачей нередко зависит не только здоровье, но и жизнь пациентов. В связи с этим он указал на небходимость анализа ситуации и организацию координации работы бригад скорой помощи.