Улан-Удэ, 7 сентября, 2021, 10:10 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ начали воровать камни с защитной дамбы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, благодаря сооружённой насыпи удалось защитить от воды более 1 тыс. домов в двух садоводческих товариществах.

Администрация Улан-Удэ Защитная насыпь в Улан-Удэ

Насыпь состоит из бутового камня и грунта высотой 2 метра, шириной 5 метров и общей протяжённостью почти 2,5 тыс. метров.

«Отмечены факты хищения камня с защитной насыпи. Эти действия квалифицируются по статье 158 «Кража» УК РФ», — отметили в мэрии.

Чиновники призвали граждан, ставших очевидцами сбора и вывоза камней с насыпи, сообщить об этом в полицию.

Напомним, паводковая ситуация в республике в последние дни начала стабилизироваться. Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники прокуратуры республики взяли под контроль соблюдение законодательства при ликвидации последствий паводка.