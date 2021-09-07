Якутск, 7 сентября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Сложная эпидемиологическая ситуация в Якутии не позволяет проводить массовые мероприятия в честь празднования Дня столицы республики Якутска. Праздник пройдёт дистанционно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября в окружной администрации города.

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«Приглашаем стать активным участником онлайн-мероприятий. Поздравим город вместе!» — говорится в в видео-приглашении.

День Якутска будет праздноваться 12 сентября, со дня его основания исполнится 389 лет. Празднование не будет сопровождаться салютом. По информации News.Ykt.ru из оффлайн-мероприятий состоится возложения цветов к памятникам известных горожан, открытие новых воркаут-площадок, благоустроенных дворов и трёх тёплых остановок. В мэрии Якутска наградят почётных горожан, в музее пройдёт выставка «Якутск сквозь время», в центре культуры имени Юрия Гагарина — праздничный концерт. Остальные мероприятия будут проходить дистанционно.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Якутии остаётся стабильно напряжённой, заявил 6 сентября глава республики Айсен Николаев на заседании оперативного штаба. 102 человека в стационарах региона находятся в реанимации. Увеличивается количество заболевших в Вилюйском, Горном, Усть-Майском и Хангаласском районах.