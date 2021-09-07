Симферополь, 7 сентября, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Диверсия на газопроводе в Крыму 23 августа была организована главным управлением разведки Украины. Об этом 7 сентября сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлено, что диверсия организована территориальным подразделением главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в Херсоне — так называемой оперативной службой «Таврия» при участии запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — говорится в сообщении ФСБ.

В ведомстве уточнили, что диверсия была санкционирована начальником ГУР Украины Кириллом Будановым, организаторами диверсии в ФСБ назвали агента главного управления разведки Украины, сбежавшего из Крыма после сорванной террористической акции в августе 2016 года, Ризу Ягьяева-Велиулаева, сотрудника военной разведки Украины Максима Мартынюка и руководителя оперативной службы «Таврия» Виктора Зелинского. По информации ФСБ, исполнителям диверсии разведкой Украины было выплачено-обещано около двух тысяч долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа произошёл взрыв на газопроводной трубе ГУП РК «Крымгазсети» в районе села Перевальное Симферопольского района, в результате населенный пункт полностью остался без газа. 4 сентября стало известно о задержании троих подозреваемых в организации диверсии. Накануне, 6 сентября, Киевский районный суд Симферополя арестовал троих подозреваемых в организации взрыва газопровода до 4 ноября.