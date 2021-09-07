Волгоград, 7 сентября, 2021, 10:11 — ИА Регнум. Победителем в номинации «Областные перинатальные центры» по результатам работы в 2020 году стал Волгоградский областной перинатальный центр №2, сообщает пресс-служба администрации региона.

Борис Михайлович Лавренко. В роддоме. 1950-е

Итоги конкурса подвели в ходе межрегионального семинара «Репродуктивный потенциал России». Волгоградский перинатальный центр стал победителем уже во второй раз, ранее статус лучшего медучреждение получило в 2017 году. В среднем ежегодно в центре принимают свыше четырёх тысяч беременных женщин. Именно здесь в начале 2021 года впервые за последние пять лет на свет появились мальчики-четверняшки, двое из которых — близнецы.

В конкурсе участвовали 44 перинатальных центра России.