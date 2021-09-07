Киев, 7 сентября, 2021, 10:07 — ИА Регнум. В ходе встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского американский лидер заверил своего украинского коллегу, что Вашингтон никогда не оставит Киев наедине с Москвой. Об этом 7 сентября заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу ICTV.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Ключевая гарантия заключалась в том, что президент Байден чётко обозначил, что Украина никогда не останется наедине с Россией, и будет пользоваться поддержкой, и поддержка будет расти в случае эскалации со стороны России», — сказал он.

Также глава украинского МИД добавил, что это же было сказано и в американском Конгрессе. Кроме того, Кулеба уточнил, что дополнительная военная помощь Украине от властей США, как он считает, являются сигналом для России.

«Тот факт, что именно под визит (Зеленского. — ред.) США дополнительно выделили до конца года помощь на военные потребности Украины, включая известные Javelin, — это сигнал России. Во время визита в кулуарах американские партнёры это и говорили, что лучший сигнал России — это увеличение поддержки Украины со стороны США», — добавил Кулеба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев заявил, что президент США Джо Байден мог дать украинскому коллеге Владимиру Зеленскому ряд указаний по отношениям с Россией.