Уфа, , 10:07 — REGNUM Бани, сауны и солярии смогут работать по патентной системе налогообложения в Башкирии. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба республиканского государственного собрания.

Налоги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сообщается, что в ближайшее время депутаты госсобрания региона намерены рассмотреть поправки в закон республики «О патентной системе налогообложения в Республике Башкортостан».

«Мы предлагаем расширить перечень видов деятельности, в которых предприниматели могут работать по патентной системе налогообложения. Если документ будет поддержан депутатами, то на облегченный налоговый режим смогут перейти бани, сауны и солярии. Закон будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года», — приводит пресс-служба слова председателя парламента региона Константина Толкачева.

Председатель госсобрания республики также отметил, что для большинства бизнесменов, которые перешли с ЕНВД на патент, налоговый платеж оказался меньше, чем на прежней системе налогообложения.

«С учетом положительного опыта мы предлагаем распространить «патент» на физкультурно-оздоровительную деятельность. Мониторинг эффективности закона будет продолжен», — отметил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в начале 2021 года в Башкирии расширили перечень видов деятельности, в которых можно применять патент: с 67 до 85. Так, на эту систему налогообложения теперь могут перейти автомастерские, автомойки, небольшие кафе и магазины площадью до 150 квадратных метров.