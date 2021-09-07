Москва, , 10:04 — REGNUM Численность сотрудников генерального консульства РФ в Нью-Йорке сократилась почти в три раза, сообщил 7 сентября заместитель генерального консула России в Нью-Йорке Вячеслав Славкин.

Россия и США Mil.ru

«Мы стали готовиться к выборам заранее, поскольку мы знаем, что у нас ожидается большой наплыв граждан, а, к сожалению, количество сотрудников у нас очень ограничено», — цитирует его ТАСС.

Он уточнил, что генконсульство сокращено по числу дипломатов «в связи с тем, что американцы не выдают визы, фактически в три раза».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается упрашивать Соединенные Штаты возобновить работу американского генконсульства в Санкт-Петербурге.

Он добавил, что в настоящее время диалог между Москвой и Вашингтоном по вопросам, связанным с дипломатическим персоналом, «топчется на месте».