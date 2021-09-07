Жан-Поля Бельмондо проводят в последний путь 9 сентября
Париж, 7 сентября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. Церемония прощания с актёром Жан-Полем Бельмондо состоится в четверг, 9 сентября. Об этом сообщили в Елисейском дворце, передаёт France TVinfo.
Almode.ru
Жан-Поль Бельмондо
Читайте также: Скончался Жан-Поль Бельмондо
Уточняется, что она пройдёт в Доме Инвалидов в Париже.
Как сообщало ИА REGNUM, известный французский актёр Жан-Поль Бельмондо скончался 6 сентября. Ему было 88 лет.
Также по теме: Макрон почтил память Бельмондо
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал Бельмондо национальным достоянием. По словам главы государства, актёр был «величественным героем, знаковой фигурой, неутомимым смельчаком и волшебником слова».