Париж, 7 сентября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. Церемония прощания с актёром Жан-Полем Бельмондо состоится в четверг, 9 сентября. Об этом сообщили в Елисейском дворце, передаёт France TVinfo.

Almode.ru Жан-Поль Бельмондо

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Уточняется, что она пройдёт в Доме Инвалидов в Париже.

Как сообщало ИА REGNUM, известный французский актёр Жан-Поль Бельмондо скончался 6 сентября. Ему было 88 лет.

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Президент Франции Эммануэль Макрон назвал Бельмондо национальным достоянием. По словам главы государства, актёр был «величественным героем, знаковой фигурой, неутомимым смельчаком и волшебником слова».