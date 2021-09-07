Улан-Удэ, 7 сентября, 2021, 10:02 — ИА Регнум. На особом контроле органов прокуратуры Бурятии остается паводковая ситуация в Улан-Удэ, Иволгинском и Кяхтинском районах. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства, районные прокуроры выехали на место подтоплений и пообщались с жителями.

Главное управление МЧС по Бурятии Наводнение в Бурятии

Накануне, как отмечается, в прокуратуре состоялось оперативное совещание по вопросам законности в сфере защиты граждан и территорий от паводков.

«На совещании проанализирована ситуация с подтоплением ряда населенных пунктов республики, обсуждены вопросы оказания материальной помощи и компенсационных выплат», — отметили в ведомстве.

В настоящее время сотрудники прокуратуры проверяют соблюдение законодательства при проведении аварийно-восстановительных работ.