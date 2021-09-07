Джакарта, 7 сентября, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что строительство 17 плотин в нескольких провинциях страны будет завершено в 2021 году, сообщает Kompas.

Presidenri.go.id Джоко Видодо

На сегодняшний день открыто не менее семи плотин.

Глава государства надеется, что существование плотин повысит продуктивность сельского хозяйства. Это связано с тем, что плотины увеличивают водоснабжение.

«Я хотел бы предложить использовать плотину с пользой, подключив ее ко всем существующим ирригационным сетям, чтобы население, особенно фермеры, могло повысить продуктивность своего сельского хозяйства», — заявил президент Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия представит миссию по восстановлению экономики на форуме G20 в 2022 году.