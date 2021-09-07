Москва, 7 сентября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. В Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) к новому учебному году 2021−2022 гг. введено в эксплуатацию рекордное количество школ и детских садов, сообщили в Стройкомплексе.

City-yaroslavl.ru Строительство

По слова главы Департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, в новой Москве ко Дню знаний построено 11 объектов образования — это семь школ-новостроек, рассчитанных и четыре детских сада.

За 10 лет в ТиНАО) построено свыше 430 школ и детских садов. До конца 2023 года за счет городского бюджета и средств инвесторов планируется построить 48 детских садов и 37 школ.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) с начала 2021 года построено и введено в эксплуатацию три школы-гиганта.

Читайте подробнее: В Новой Москве с начала года построили три школы-гиганта