Санкт-Петербург, 7 сентября, 2021, 10:08 — ИА Регнум. Жители Санкт-Петербурга утром 7 сентября оказались в автомобильных заторах, из-за чего дорожная карта города окрасилась в красный цвет. Об этом сообщает сервис «Яндекс Карты». После трех летних месяцев спокойствия на дороги мегаполиса вернулся привычный трафик. К 9 часам утра автомобилисты встали в пробках.

Дарья Драй ИА REGNUM Поток машин на Невском проспекте

Наиболее тяжелая дорожная обстановка наблюдается в Красногвардейском районе. Из-за многочисленных дорожных работ и нескольких ДТП плотно еле двигаются автомобилисты по Пискаревскому проспекту (от улицы Руставели) и по проспектам Индустриальному, Ириновскому и Энергетиков.

Не лучше ситуация и в северной части города — Калининском и Выборгском районах. Там затруднено движение по главным дорожным артериям — по проспектам Непокоренных, Гражданскому и Тихорецкому, а также Кушелевской дороге и Политехнической улице. Плотное движение наблюдается на проспектах Светлановском и Энгельса, а также на Выборгском шоссе.

Также, плотно стоит и практически не движется пробка на КАД в районе Янино (Ленинградская область). Там, помимо дорожных работ, произошло еще и ДТП. Такая же ситуация и на КАД в районе Новосаратовки.