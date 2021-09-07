Ташкент, 7 сентября, 2021, 09:59 — ИА Регнум. В Узбекистане в течении следующих пяти лет планируется реализовать 104 инвестиционных проекта в сфере фармацевтики на сумму 1,25 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

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«В результате ожидается создание мощностей для производства импортозамещающей продукции на сумму 376 миллионов долларов и экспорта товаров на 84 миллиона долларов», — говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, самое главное, намечено обеспечить работой около 9 тысяч человек.

Указывается, что на территории Узбекистана произрастают лекарственные растения 750 видов. «Создаются все условия для производства на их основе натуральной продукции, востребованной на мировом рынке», — отмечает пресс-служба.

Подчеркивается, что глубокая переработка лекарственных растений в стране может довести экспорт до 15 миллионов долларов и обеспечить работой более 5 тысяч человек.