Чебоксары, 7 сентября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. В Чувашии в строительстве и восстановлении культовых сооружений принимают участие не только неравнодушные прихожане, но и известные в республике деятели. Один из них — строитель и депутат Госсовета Николай Угаслов, который помогает в возведении нескольких храмов в регионе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Освящение и установка купола на часовню на территории ЦРБ в Красноармейском районе

В сентябре в храме Святой Троицы села Оринино Моргаушского района состоялось освящение нового колокола. Он отлит в Каменске-Уральском и весит 660 кг. Чин освящения совершил настоятель храма игумен Иннокентий (Орлов).

Отмечается, что после чина освящения депутат Госсовета Чувашии Николай Угаслов сделал первый символический удар в новый колокол, который станет восьмым в звоннице. В сельском храме в настоящее время восстанавливается иконостас, после чего планируется освящение культового сооружения.

Отметим, что храму Святой Троицы села Оринино Моргаушского района исполнилось 223 года: он построен на средства прихожан в 1798 году, перестроен в 1893 году. В 2011 году рухнула крыша из-за ветхости сооружения и тяжести снежного покрова, после чего было принято решение о восстановлении церкви при сохранении особенностей прежней постройки.

В Красноармейском районе при участии жителей и меценатов, в числе которых парламентарий, возводится часовня на территории Центральной районной больницы. Здесь прошёл чин освящения и установки купола, который совершил настоятель храма Пророка Предтечья и Крестителя Господне Иоанна села Красноармейское.