Киев, , 09:57 — REGNUM Власти Украины собираются развивать свое сотрудничество с Грузией и Молдавией, так как все три страны хотят вступить в Евросоюз и НАТО. Об этом 7 сентября рассказал вице-премьер Украины, и. о. главы делегации страны в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Резников в эфире украинского телеканала ICTV.

Алексей Резников President.gov.ua

«Сейчас идет развитие «Ассоциированного трио» (Грузия, Молдавия и Украина — ред.) на уровне президентов, премьер-министров, членов правительства, и мы усиливаем это сотрудничество, потому что три страны сегодня серьезно рассматриваются как партнеры в европейском сообществе и потенциально в будущем как члены того самого альянса (НАТО)», — сказал он.

Также Резников заявил, что с 1 сентября Киев выполнил свое обязательство перед Кишинёвом, остановив движение автомобилей с приднестровскими номерами и таким образом, по словам вице-премьера Украины, якобы проявив «уважение к суверенитету и территориальной целостности» Молдавии.

Отметим, 17 мая Украина, Грузия и Молдавия подписали в Киеве меморандум о создании «Ассоциированного трио» в котором выразили желание стать членами Евросоюза, высказавшись за активизацию процесса их интеграции с указанным сообществом.