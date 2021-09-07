Москва, 7 сентября, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Предложение главы Счетной палаты Алексея Кудрина сократить госсектор в экономике России не одобряет доктор экономических наук Никита Кричевский. В своем телеграм-канале 7 сентября он назвал его пенсионером и пояснил:

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

«Что тут поделать, если Кудрину милее залоговые аукционы, ЮКОС, США в противовес Китаю или простые решения, далеко не всегда оказывающиеся верными. Такие перцы-западники всегда были, есть и будут.

В чем его ошибка? А вот в чем. Ранее Кудрин говорил, что «мы эксплуатируем старую модель экономики, которая себя уже изжила и не даст нужного результата». По совпадению, не модель экономики у нас старая, а отрывочные экономические воззрения Кудрина устаревшие.

Так ли сегодня важно, кто является собственником? Нет. Прибыльность — это выручка (частично формируемая бюджетными закупками), выручка — это ценообразование, а кто контролирует ценообразование? Институты государства. Что в России, что в США, что в Китае. Даже мировые цены на нефть, а с ними — глобальные издержки, определяют государства, в данном случае — Россия, Саудовская Аравия, США.

Хорошо, отдадим мы «Роснефть», Сбербанк или РЖД в частные руки. Что это изменит? Ничего. Издержки, возможно, и снизятся, что не факт, но не для того, чтобы больше платить в бюджет для обеспечения интересов граждан страны, а для того, чтобы увеличить прибыль новых акционеров.

Что до налога на прибыль, то он — досадное обременение, которое нужно всеми способами минимизировать».

Как сообщало ИА REGNUM, предложение сократить госсектор в экономике России глава Счетной палаты Алексей Кудрин высказал на сайте ko.ru. По его словам, изменить ситуацию может приватизация, которая <…> повысит эффективность экономики в целом.