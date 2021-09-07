Москва, 7 сентября, 2021, 09:56 — ИА Регнум. На сегодняшний день специалисты не выявили симптомов, характерных только для COVID-19. Об этом заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

«Симптомов, присущих исключительно COVID-19 и не встречающихся при других острых респираторных инфекциях, до сих пор не выявлено», — сказала Пшеничная.

По её словам, у 78% пациентов наблюдается повышение температуры тела, у 57% — кашель. Более чем у половины пациентов температура тела в период болезни не превышает 38 градусов.

Пшеничная отметила также, что боль в мышцах и суставах, слабость и головная боль встречаются у 15−40% пациентов, а диарея, тошнота и рвота наблюдается в 20% случаев: «Встречаются также различные элементы сыпи на кожных покровах, которые обычно описываются у пациентов, проходящих лечение в стационаре. Но кожные изменения могут быть также связаны и с воздействием лекарственных препаратов, а также обострением имеющейся у пациента другой патологии».

Редкими она назвала такие симптомы, как заложенность носа, ушей, першение в горле и конъюнктивит.