Пермь, 7 сентября, 2021, 09:55 — ИА Регнум. В Перми с 8 сентября начнет работать мобильный пункт вакцинации от COVID-19. Прививочный кабинет расположится возле цирка. Об этом сообщает краевой минздрав.

Фото страницы правительства Калужской области в социальной сети «ВКонтакте» Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

В ведомстве подчеркнули, пройти вакцинацию можно бесплатно и без записи в течение дня. Иммунизацию будут проводить вакциной «Спутник-Лайт».

За прошедшую неделю (30 августа — 5 сентября) вакцинацию от коронавирусной инфекции на территории Прикамья прошли свыше 64 тысяч жителей.