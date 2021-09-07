Ташкент, 7 сентября, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 6 сентября ознакомился с презентацией о проделанной работе и перспективных проектах в фармацевтической отрасли. Об этом сообщает 7 сентября пресс-служба президента Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

Отмечается, что в соответствии с указом президента от 3 мая 2017 года в Нукусском, Зааминском, Касансайском, Сырдарьинском, Байсунском, Бостанлыкском и Паркентском районах Узбекистана были созданы свободные экономические зоны, специализированные на фармацевтике.

«В результате за последние пять лет создано 71 новое предприятие, налажен выпуск более 2,5 тысячи видов лекарственных препаратов, 241 вида изделий медицинского назначения и 78 видов медицинской техники», — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркивают, что объем производства фармацевтической продукции увеличился почти в два раза. Прит этом отмечается, что на сегодня отечественные предприятия удовлетворяют лишь 55 процентов потребности внутреннего рынка в натуральном выражении.

«В ближайшие пять лет намечено увеличить производство в отрасли в 3 раза и довести показатель обеспечения внутреннего рынка до 80 процентов в натуральном выражении. Для этого разработаны перспективные проекты на 2022−2026 годы», — говорится в сообщении.