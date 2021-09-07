Киев, 7 сентября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. «Минский формат» переговоров, направленных на урегулирование конфликта в Донбассе, следует сохранить. Об этом министр по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий Украины» Алексей Резников заявил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Y27 Алексей Резников

По его словам, вопрос «минского формата» украинская делегация во главе с президентом страны Владимиром Зеленским обсуждала в том числе в США. Речь шла в том числе о возможном привлечении американцев к тем или иным международным площадкам по урегулированию конфликта в Донбассе.

«Минск» ради договоренностей по гуманитарным вопросам и прекращению огня нужно хранить», — сказал Резников и подчеркнул, что сохранять стоит любые переговоры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Резников заявил, что работа минской трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе — это «мёртвая история», но этот «слабенький канал коммуникации» может понадобиться в нужный момент.

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