Канберра, , 10:00 — REGNUM 7 сентября стало известно, что премьер-министру Австралии Скотту Моррисону было выдано специальное разрешение, чтобы слетать из Канберры в Сидней на День отца (19 июня) и вернуться в столицу, минуя требование о 14-дневном карантине. Как сообщил телеканал Nine News, многим австралийцам поступок Моррисона не понравился.

Скотт Моррисон Pm.gov.au

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Факт выдачи Моррисону специального разрешения подтвердил глава столичного правительства Эндрю Барр. В то же время он заявил, что разделяет негодование общественности.

«Я понимаю, что общественность очень обеспокоена этим … Да, это выглядит нехорошо», — заявил Барр на пресс-конференции.

Отмечается, что вместо 14-дневнего карантина Моррисону было выписано предписание ограничить свои поездки территорией своей резиденции и парламентом.