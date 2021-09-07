Улан-Удэ, 7 сентября, 2021, 09:54 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки прививку против коронавируса поставили почти 4,2 тыс. человек. Из них 2,7 тыс. привились первым компонентом, 1,5 тыс. завершили вакцинацию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Фото КБ № 8 ФМБА России Вакцинация от COVID-19

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Таким образом, всего в республике первым компонентом вакцинировались 328 тыс. жителей, вторым компонентом — почти 272 тыс. человек.

«С целью формирования коллективного иммунитета против новой коронавирусной инфекции необходимо привить 431 580 жителей республики», — отметили в правительстве.

По состоянию на 7 сентября в республику поступило около 394 тыс. доз первого компонента вакцины и 328,5 тыс. доз второго компонента.