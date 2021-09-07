Абакан, 7 сентября, 2021, 09:54 — ИА Регнум. Жертвами COVID-19 стали ещё пять жителей Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 сентября в правительстве республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным оперштаба, умерли четыре женщины (69 лет, 69 лет, 81 год, 86 лет) и 82-летний мужчина.

С начала 2021 года в Хакасии скончались 628 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января текущего года в Хакасии выявлено 18 639 носителей SARS-CoV-2.