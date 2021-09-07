Хабаровск, 7 сентября, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев вместе с первоклассниками Индустриального района заложил памятную капсулу в основание новой школы в микрорайоне «Строитель», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 7 сентября.

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Школа в Хабаровске, которая будет построена в рамках государственно-частного партнерства — первая на Дальнем Востоке и одна из первых в стране.

«Нам надо было решить два вопроса — земельный и финансовый. Первый вопрос мы решили: провели работу по оформлению территории под строительство в краевую собственность, до этого статус участка не был четко определен. А второй вопрос — с финансированием — решен в рамках новой стратегии строительства школ с использованием механизма государственно-частного партнерства. Финансирующей организацией выступит Газпромбанк. Соглашение с инвестором рассчитано на 15 лет. А школу построим до конца 2023 года», — сказал Михаил Дегтярев.

Будущая школа вместит 1100 учеников. Стоимость стройки вместе с проектно-изыскательскими работами — 1, 779 млрд рублей. 1,08 млрд рублей выделит федеральный бюджет, 33 млн рублей — краевой, 674,2 млн рублей — средства концессионера.

В микрорайоне «Строитель» сейчас 26 новостроек, в которых живет около 15 тыс. человек.

Глава региона добавил, что в 2022 году начнется строительство ещё двух школ.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 3 сентября в своём выступлении на пленарном заседании VI Восточного экономического форума во Владивостоке уделил внимание системе среднего и высшего образования на Дальнем Востоке.