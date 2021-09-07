В Башкирии мужчине ужесточили наказание за посягательство на жизнь пристава
Уфа, 7 сентября, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Приговор мужчине, который пытался причинить вред здоровью судебного пристава, изменили в Башкирии. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В суде было установлено, что судебный пристав-исполнитель вел дело о взыскании с обвиняемого 42-летнего жителя Стерлитамака долга в сумме порядка 270 тысяч рублей. В рамках исполнительного производства пристав арестовал автомобиль должника и передал его взыскателю в счет оплаты долга.
Обвиняемый не согласился с таким решением и встретился с приставом в гаражном кооперативе. Он попытался причинить последнему вред здоровью, но пристав успел отбежать на безопасное расстояние.
Верховный суд Башкирии признал мужчину виновным в посягательстве на жизнь судебного исполнителя (ст.295 УК РФ).
«Наказание назначили с учетом ст. 64 УК РФ ниже низшего предела санкции данной статьи в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы один год», — говорится в сообщении пресс-службы.
Сообщается, что сотрудники прокуратуры посчитали такой приговор слишком мягким и обжаловали его. 6 сентября Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции рассмотрел апелляционное представление прокуратуры Башкирии.
«Вышестоящий суд признал доводы надзорного ведомства обоснованными, изменил приговор и назначил подсудимому наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщает пресс-служба.
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