Москва, 7 сентября, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Госкорпорация «Роскосмос» намерена выяснить, какое влияние на окружающую среду и население оказало падение частей ракеты «Союз-ФГ» в октябре 2018 года. Соответствующая заявка на поиск подрядчика опубликована на портале государственных закупок.

Roscosmos.ru Ракета Союз ФГ

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Подрядчику предстоит провести «исследования по комплексному экологическому и социально-гигиеническому мониторингу территорий, подверженных воздействию аварийного падения ракеты-носителя «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-10» 11 октября 2018 года».

Так, как следует из документов тендера, планируется дать оценку воздействия аварийного падения ракеты-носителя «Союз-ФГ» на окружающую среду в местах падения фрагментов ракеты и на прилегающих территориях, а также на состояние здоровье жителей населённых пунктов, расположенных на территориях, прилегающих к местам аварийного падения фрагментов».

С этой целью будут взяты пробы воды в реке Кара-Кенгир, проведён опрос и осмотр местных жителей, взяты анализы у крупного и мелкого рогатого скота.

Начальная цена контракта составляет 12,3 млн рублей. Работы должны быть выполнены до 30 ноября 2021 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября 2018 года с космодрома Байконур в Казахстане был осуществлён пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-10», который оказался неудачным. Во время полёта из-за нештатной работы датчика разделения первой и второй ступеней произошла авария носителя, однако экипажу корабля в составе космонавта Алексея Овчинина и астронавта Ника Хейга удалось успешно приземлиться в спускаемом аппарате в степи Казахстана.

Взятые на месте падения фрагментов ракеты в Карагандинской области Казахстана пробы не выявили серьёзных загрязнений окружающей среды. Превышения предельно допустимых концентраций отравляющих веществ в районе падения «Союза-ФГ» обнаружено не было.