Тирасполь, 7 сентября, 2021, 09:50 — ИА Регнум. В ходе 207 исследования в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 42 случая заражения коронавирусом. Об этом 7 сентября сообщает пресс-центр МВД ПМР.

В больнице

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 52 533 носителя SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 50 819 человек, в том числе 148 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1283 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток выявили один такой случай.

Днём ранее в Приднестровье провели 221 исследование на SARS-CoV-2 и выявили 32 случая заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 148 человек. В республике зарегистрировали один случай смерти пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, что в ПМР снизилась загруженность ковидных госпиталей. К началу этой недели там занято 87% мест. Неделю ранее этот показатель составлял 93%.