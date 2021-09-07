Канберра, 7 сентября, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Премьер-министр австралийского штата Виктория Дэниэл Эндрюс, выступая на пресс-конференции 7 сентября, раскритиковал федеральное правительство Австралии за то, что оно предоставило Новому Южному Уэльсу больше вакцин от COVID-19, чем следовало бы. Он настаивал на том, что Виктория и другие штаты должны получить свою «справедливую часть». Об этом сообщил телеканал Nine News.

Сидней, Австралия

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«Я поставил свою подпись под общенациональным планом вакцинации всей нашей страны, а не под общенациональным планом вакцинации одного лишь Сиднея», — заявил премьер-министр штата Виктория.

«Мы знаем, что сотни тысяч доз, которые должны были быть в руках жителей Виктории, отправляются в Сидней, в клиники общей практики в Новом Южном Уэльсе», — отметил Эндрюс.

Премьер-министр Виктории также указал на то, что некоторые партии вакцины от COVID-19, были поставлены в Сидней в тайне от общественности.

«Об этом не было объявлено. Это было сделано без нашего ведома, и федеральное правительство было уличено в этом. Так что это нужно прекратить», — отметил он.