Балаковский район, Саратовская область, 7 сентября, 2021, 09:57 — ИА Регнум. В селе Быков Отрог Балаковского района Саратовской области 6 сентября загорелся жилой дом. После тушения огня были обнаружены останки 65-летней женщины и ее 41-летнего сына, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Пожар в доме

По версии следствия, в дневное время 6 сентября 65-летняя сельчанка была в гостях у соседки, когда увидела задымление, исходящее от ее дома. Женщина сразу же бросилась к своему жилищу, поскольку там находился ее сын. Предположительно, он в этот момент распивал спиртные напитки, лежа на диване. Соседка вызвала пожарных, которые после тушения огня обнаружили останки тел матери и сына.

Установлено, что очаг возгорания располагался в помещении прихожей дома. Проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза тел погибших.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с начала 2021 года установлены автономные дымовые пожарные извещатели в 101 месте проживания многодетных семей.

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