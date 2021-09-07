Мюнхен, Германия, 7 сентября, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Израильская компания City Transformer представила на автомобильной выставке IAA в Мюнхене (Германия) одноименный электрокар-трансформер. Об этом сообщает издание Autocar.

Autocar City Transformer

City Transformer — это компактный городской электромобиль, ширина которого может увеличиваться с 1,0 до 1,4 м. В компании позиционируют электрокар-трансформер, как идеальный автомобиль для парковки. Специальный «городской» режим позволяет уменьшить ширину электрокара.

При этом электрокар может вместить в себя до четырех человек. Стоимость модели составляет от 12 500 евро (1 083 197 рублей).

Новинка оснащается двумя электродвигателями, мощность которых составляет 10 л. с. На одном заряде аккумулятора модель может проехать 178 км. С 0 до 50 км/ч электрокар разгоняется за 5,0 с. При этом его максимальная скорость составляет 88 км/ч.

Напомним, компания Porsche на автовыставке IAA в Мюнхене представила концепт гоночного электромобиля Mission R.

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