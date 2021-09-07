Нижний Новгород, , 09:46 — REGNUM В Нижегородскую область для участия в совместных стратегических российско-белорусских учениях «Запад-2021» прибыли иностранные военнослужащие из семи стран. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

На учениях Mil.ru

«Около 500 военнослужащих Армении, Индии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Пакистана и Шри-Ланки совершили перелет самолетами военно-транспортной авиации ВКС России на автономный полевой лагерь центра боевой подготовки Западного военного округа и приступили к приемке вооружения, военной и специальной техники, а также подготовке к проведению совместного учения», — говорится в сообщении.

Также указывается, что на протяжении пяти дней иностранные военные контингенты ознакомятся с площадками проведения совместного учения, а также проведут пристрелку вооружения и военной техники — танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, а также автоматов Ак-74М, гранатометов РПГ-7В и пулеметов ПКМ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что военнослужащие соединения специального назначения, дислоцированного в Новосибирской области, в ходе учения отработали задачи по захвату главаря условной бандгруппы.