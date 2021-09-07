Челябинск, 7 сентября, 2021, 09:45 — ИА Регнум. В Челябинской области за 6 сентября обнаружили ещё 370 носителей коронавируса. Об этом 7 сентября сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе выявили уже 89 056 случаев заражения. Выздоровели 76 588 пациентов.

Больных COVID-19 на Южном Урале насчитывается уже 8270 человек. А скончались от ковида ещё 22 пациента.