Екатеринбург, 7 сентября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Депутат Сысертской городской думы (Свердловская область), потомок репрессированного Виктор Деменьшин выразил готовность бороться с проведением спектакля «Дело Филиппа Загурского», который проводится прямо на месте захоронения жертв политических репрессий в Екатеринбурге. Об этом он заявил журналистам.

Страница https://ok.ru/profile/508484893585 в соцсети «Одноклассники» Виктор Деменьшин у мемориала жертвам репрессий в село Аверино (Свердловская область)

«Я считаю, что подобные спектакли недопустимы. Люди там захоронены, это же на костях! Этого допускать ни в коем случае нельзя», — цитирует парламентария «УралLIVE».

Спектакль хотят вновь провести 11 сентября. Деменьшин готов собрать потомков репрессированных, чтобы написать коллективное обращение против «спектакля на костях». Он не намерен мириться с происходящим.

«Если сегодня мы допустим подобные вещи и это будут видеть наши дети, на психику которых и так навалено уже многое… Мы потеряем людей! Как потом школьники всё это воспримут?» — возмущён депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее потомки репрессированных, психологи и историки выступили против проведения спектакля «Дело Филиппа Загурского». Он оскорбляет память жертв репрессий и опасен для человеческой психики, считают авторы обращения. Своё возмущение постановкой выразил и член Совета Федерации Алексей Пушков.

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