Краснодар, 7 сентября, 2021, 09:44 — ИА Регнум. До 95% задолженности перед бюджетом региона спишут четырём муниципалитетам Краснодарского края, сообщили в пресс-службе администрации края по итогам выступления губернатора Вениамина Кондратьева на совещании 6 сентября.

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«Текущая ситуация с поступлением доходов в казну позволяет нам принять решение о частичном списании задолженности по тем муниципалитетам, по которым не было списания в 2019 году. Речь идет о Краснодаре, Сочи, Новороссийске и Тбилисском районе на общую сумму 2,3 млрд рублей. Высвобожденные средства пойдут на развитие территорий, строительство социальных объектов», — сказал Кондратьев.

Муниципалитеты должны представить предложения о направлении высвободившихся средств — это должны быть проекты, направленные на социально-экономическое развитие данных территорий.

Отметим, в 2019 году в регионе была проведена реструктуризация задолженности муниципальных образований по бюджетным кредитам путем предоставления рассрочки, а по ряду территорий — частично списан основной долг. Общий объем списанной задолженности составил 2,4 млрд рублей.