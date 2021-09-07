Москва, 7 сентября, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Объём российского Фонда национального благосостояния (ФНБ) в августе увеличился на 260 млрд рублей. По состоянию на 1 сентября в нём было 14,017 трлн рублей, следует из материалов на сайте Министерства финансов РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По состоянию на 1 августа в ФНБ находилось 13,757 трлн рублей. Ликвидная часть ФНБ на 1 сентября составила 7,3% ВВП, или 8,478 трлн рублей, что соответствует $115,228 млрд.

В Центробанке на отдельных счетах по учету средств ФНБ размещено €38,562 млрд, 4,179 млрд фунтов стерлингов, 600,304 млрд японских иен, 226,625 млрд китайских юаней и 405,708 тонн золота в обезличенной форме. Ещё 532,098 млрд рублей размещено на депозитах в ВЭБ. РФ.

Кроме того, $3 млрд вложено в долговые обязательства других стран; 294,846 млрд рублей и $4,113 млрд — в бумаги российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов; 278,992 млрд рублей — в привилегированные акции банков.

Ещё 138,434 млрд рублей находятся на депозитах в ВТБ и Газпромбанке, чтобы финансировать самоокупаемые инфраструктурные проекты. В обыкновенные акции Сбербанка вложено 3,714 трлн рублей, в обыкновенные акции «Аэрофлота» — 57,883 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, экономистМихаил Делягин полагает, что деньги ФНБ будут направлять на некие «мега-проекты» или «разовые подачки» для экономии или сокрытия воровства.

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