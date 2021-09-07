Джакарта, , 09:42 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что государство представит миссию по восстановлению экономики на форуме G20 в 2022 году, сообщает CNN Indonesia.

Ретно Марсуди Victor pogadaev

По словам главы МИД Индонезии, в 2022 году мировая экономика вступит в важную фазу, а именно в этап восстановления экономики после пандемии. Миру также необходимо обеспечить инклюзивный и устойчивый экономический рост.

В рамках программы G20 будут обсуждаться нефинансовые экономические вопросы, связанные с энергетикой, туризмом, цифровой экономикой, образованием, трудом, сельским хозяйством, торговлей, инвестициями, промышленностью, здравоохранением и борьбой с коррупцией.

В 2022 году встреча G20 состоится в Индонезии. Председательство Индонезии в G20 начнется 1 декабря 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии объявило о 10 новых случаях заражения коронавирусом среди индонезийских граждан за границей.

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