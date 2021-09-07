Москва, 7 сентября, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Препарат от COVID-19 «Мир-19» показал хорошую переносимость организмом человека. Об этом в интервью РИА Новости заявила глава управления трансляционной медицины и инновационных технологий Федерального медико-биологического агентства, доктор медицинских наук Дарья Крючко.

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«Мы пока не видим серьезных побочных эффектов. Первая фаза клинических испытаний закончилась в мае. Препарат продемонстрировал хорошую переносимость и полную безопасность», — сказала Крючко.

По словам специалиста, на сегодняшний день препарат проходит вторую фазу клинических испытаний — она продемонстрирует эффективность препарата у людей, больных COVID-19.

Крючко подчеркнула, что «Мир-19» — это ингаляционный препарат: он вдыхается при помощи ингалятора через маску.