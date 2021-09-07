Москва, 7 сентября, 2021, 09:40 — ИА Регнум. В Москве в возрасте 60 лет умер известный советский, российский продюсер и художник-постановщик «звездных» шоу Борис Краснов, сообщает 7 сентября РБК со ссылкой на юриста Александра Добровинского.

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«Сегодня (7 сентября) это произошло в 1:15 ночи. Он в коме же был долгое время», — сказал он.

Краснов в 1990—2000 годы ставил шоу для таких звезд российской эстрады, как Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Валерий Леонтьев.