Санкт-Петербург, 7 сентября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Необычную спасательную операцию пришлось провести спасателям Санкт-Петербурга, чтобы снять с конструкций Большеохтинского моста двоих любителей острых ощущений. Об этом 7 сентября очевидцы рассказали в группе «ДТП и ЧП в СПб» в соцсети «ВКонтакте».

Дарья Драй ИА REGNUM Большеохтинский мост

По предварительным данным, пара молодых людей решила устроить себе незабываемый вечер и взобралась 6 сентября на перекрытия одного из самых красивых мостов Северной столицы — Большеохтинского моста, построенного в начале XX века. Когда на место прибыли спасатели, молодой человек смог самостоятельно спуститься по арке пролета, а вот его спутнице понадобилась помощь.

Напомним, Большеохтинский мост через Неву соединяет Центральный с Красногвардейским (Большой Охтой) районы Санкт-Петербурга. Это трехпролетное сооружение раскрывающейся системы из клепаных металлоконструкций с разводным двукрылым пролетом посередине. Боковые пролеты перекрыты металлическими арочными фермами.