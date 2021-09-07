Красногорск, 7 сентября, 2021, 09:42 — ИА Регнум. Автомобилестроительная компания «Группа ГАЗ» в Подмосковье в рамках международной выставки Comtrans 2021 представила электробусы на водородных топливных элементах (водоробусы). Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Gazgroup.ru Водоробус CITYMAX Hydrogen

Автопроизводитель разработал две версии водоробуса. Вместимость модели большого класса CITYMAX Hydrogen составляет 85 человек, а машина малого класса «ГАЗель City» предназначена для перевозки 22 пассажиров.

Водородные автобусы по сравнению с аналогичными автобусами с электромоторами имеют больший запас хода. Дальность хода водоробуса составляет 350 км. Этого достаточно для самых длинных городских маршрутов.

Версия CITYMAX Hydrogen укомплектована современными системами безопасности и помощи водителю. Так, модель получила опцию блокировки движения автобуса при отсутствии водителя и открытых дверях, а также систему контроля состояния водителя.

Водоробус «ГАЗель City» может похвастаться низким уровнем пола, широкой двойной дверью с электроприводом, пневмоподвеской и откидной аппарелью для въезда инвалидной или детской коляски в салон.

Напомним, компания «Группа ГАЗ» на международной выставки Comtrans 2021 также представила компактный городской фургон «Соболь NN», предназначенный для служб доставки. Длина машины равна 5120 мм, высота — 2430 мм, а радиус разворота — 5,4 м.

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