Тбилиси, 7 сентября, 2021, 09:40 — ИА Регнум. Депутаты всех фракций парламента Грузии пришли к соглашению по внесению поправок в конституцию республики, касающихся барьера на парламентских выборах и формирования фракций. Об этом сообщил журналистам председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Parliament.ge В парламенте Грузии

Дискуссия прошла 6 сентября в парламенте. Стороны согласились снизить барьер на выборах в законодательный орган с 5% до 2%, а также снизить минимум членов фракции до четырёх человек.

«Мы без изменений поддержим ту часть законопроекта, которая предусматривает сокращение избирательного барьера до 2% ко двум последующим выборам, а также права на формирование фракции четырьмя депутатами вместо семи», — сказал лидер «Мечты».

Кобахидзе добавил, что стороны не пришли к соглашению по вопросу об избрании генпрокурора республики. В законопроекте предлагается увеличить кворум для его избрания с 76 до 90. В случае провала двух голосований за генпрокурора, кворум предлагается снизить до 76.