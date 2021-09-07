Сеул, 7 сентября, 2021, 09:39 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Китая Ван И посетит Южную Корею в начале следующей недели. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на дипломатические источники.

UN Geneva Ван И

По данным источников, в ходе поездки в Сеул китайский дипломат встретится с главой МИД Южной Кореи Чон Ый Ёном, а также другими высокопоставленными лицами, включая президента страны Мун Чжэ Ина.

Известно, что встреча министров иностранных дел Южной Кореи и Китая состоится впервые за пять месяцев.

«У нас есть общее понимание с китайской стороной о необходимости контактов на высоком уровне, мы тесно консультируемся о различных способах обменов», — сообщил представитель министерства иностранных дел Южной Кореи, не вдаваясь в подробности.