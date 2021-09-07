Москва, 7 сентября, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Нападающий Фёдор Смолов может стать капитаном сборной России по футболу в матче с Мальтой. Об этом заявил главный тренер команды Валерий Карпин.

Oleg Bkhambri (Voltmetro) Фёдор Смолов

«Если он (Смолов — прим. ИА REGNUM) окажется на поле — может быть, будет капитаном», — сказал Карпин.

Он добавил, что капитаном команды может оказаться любой игрок.

Напомним, матч отборочного раунда ЧМ-2022 между сборными России — Мальты пройдёт 7 сентября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Ранее сборная России сыграла вничью с Хорватией (0:0) и обыграла Кипр (2:0).

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