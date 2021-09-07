Абакан, 7 сентября, 2021, 09:37 — ИА Регнум. За прошедшие сутки диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у 112 жителей Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 сентября в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала 2021 года в Хакасии выявили 18 639 носителей коронавируса (с начала пандемии и до 6 сентября — 36 079). Общее количество выздоровевших в республике по состоянию на 6 сентября — 32 630 человек. За последние сутки коронавирус победили 205 жителей региона.

К аппаратам ИВЛ на сегодняшний день подключены 11 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября в Хакасии выявили 113 носителей коронавируса.